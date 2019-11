Attualita 1845

Caltanissetta, cambia sede il centro di distribuzione sacchetti della raccolta differenziata

La sede rimarrà in ogni caso in corso Vittorio Emanuele. Sabato il centro rimarrà chiuso proprio per il trasloco

Redazione

07 Novembre 2019 21:21

Il Centro di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata cambia sede, pur restando al Corso Vittorio Emanuele II.Per questa ragione infatti, per la sola giornata di sabato 9 novembre, è prevista la chiusura del Centro e la conseguente temporanea sospensione del servizio di consegna dei sacchi, per poter disporre il trasferimento nella nuova sede che sarà operativa da lunedì 11 novembre, al “Vecchio chiosco” (sito in Corso Vittorio Emanuele II).

DA LUNEDÌ 11 NOVEMBRE NUOVA SEDE: RESTANO INVARIATI GLI ORARI

Da lunedì 11 novembre sarà nuovamente operativo il servizio di consegna dei sacchi per la raccolta differenziata per la ZONA A di Caltanissetta nella nuova sede; gli orari di apertura restano invariati: tutte le mattina (dal lunedì al sabato, escluso la domenica) dalle 9.00 alle 13.00.

La Dusty si scusa con gli utenti per questo temporaneo stop, dovuto al trasferimento dalla vecchia alla nuova sede, e auspica nella massima collaborazione da parte di tutti i residenti.



Il Centro di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata cambia sede, pur restando al Corso Vittorio Emanuele II.Per questa ragione infatti, per la sola giornata di sabato 9 novembre, è prevista la chiusura del Centro e la conseguente temporanea sospensione del servizio di consegna dei sacchi, per poter disporre il trasferimento nella nuova sede che sarà operativa da lunedì 11 novembre, al “Vecchio chiosco” (sito in Corso Vittorio Emanuele II).

DA LUNEDÌ 11 NOVEMBRE NUOVA SEDE: RESTANO INVARIATI GLI ORARI

Da lunedì 11 novembre sarà nuovamente operativo il servizio di consegna dei sacchi per la raccolta differenziata per la ZONA A di Caltanissetta nella nuova sede; gli orari di apertura restano invariati: tutte le mattina (dal lunedì al sabato, escluso la domenica) dalle 9.00 alle 13.00.

La Dusty si scusa con gli utenti per questo temporaneo stop, dovuto al trasferimento dalla vecchia alla nuova sede, e auspica nella massima collaborazione da parte di tutti i residenti.



Sospensione servizi scolastici per disabili, il prefetto di Caltanissetta ha chiesto all'ex Provincia di trovare una soluzione

News Successiva Impianti sportivi in locazione, ecco nuovamente il bando per tre strutture situate a Caltanissetta e Gela

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews