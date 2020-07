Cronaca 2049

Caltanissetta, i vicini non la vedevano da giorni: anziana trovata morta in casa

Sul posto sono arrivati poco dopo i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118

Redazione

17 Luglio 2020 22:25

Dramma oggi pomeriggio in un appartamento di via Faletra, a Caltanissetta, dove un'anziana signora di 89 anni è stata trovata priva di vita. A contattare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa della donna insospettiti da un'assenza che durava da giorni. Nessuno infatti aveva più avuto notizie dell'anziana. Sul posto sono arrivati poco dopo i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Una volta dentro le forze dell'ordine e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'anziana, avvenuta con tutta probabilità per cause naturali.

