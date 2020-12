Attualita 25

Caltanissetta, i vice procuratori onorari senza tutele: si asterranno dalle udienze dal 2 al 15 gennaio

In una nota, inviata alla Procura e al ministro, la categoria evidenzia le sue difficoltà a lavorare durante la pandemia

Redazione

29 Dicembre 2020 20:56

I Vice Procuratori Onorari in servizio presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta si asterranno dalle udienze dal 2 al 15 gennaio. La decisione è stata adottata poiché alla categoria “non viene garantita – si legge in una nota - alcuna tutela assistenziale né adeguata copertura assicurativa da parte del Ministero e che tale condizione – già di per sé anomala ed illegittima – è divenuta insostenibile a causa della situazione emergenziale che ormai perdura dal marzo 2020”.

