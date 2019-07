Cronaca 1847

Caltanissetta, i freni non funzionano e finisce contro un muro: 31enne ricoverato per un politrauma

Diverse le fratture riportate oltre ad una contusione polmonare. Il giovane è ricoverato con un quadro clinico ancora delicato

Rita Cinardi

29 Luglio 2019 11:33

Incidente autonomo ieri pomeriggio in via Romita, intorno alle 17. Un giovane pizzaiolo di 31 anni, M.S. le iniziali, stava percorrendo via Romita a bordo della sua auto quando ad un certo punto i freni non avrebbero risposto ai comandi. Il mezzo ha finito la sua corsa schiantato violentemente contro un muro. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Sant'Elia. Qui è stato disposto il trasferimento in Ortopedia dove il 31enne è stato sottoposto ad un delicato intervento in urgenza. Diverse le fratture riportate oltre ad una contusione polmonare. Il giovane, ricoverato con un quadro clinico ancora delicato, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

