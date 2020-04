Attualita 343

Caltanissetta, carcere minorile: i detenuti regalano alle famiglie più povere i doni ricevuti da panificatori e pasticceri

I ragazzi che si trovano nell'istituto hanno donato quanto ricevuto dai panificatori e pasticceri della città

Redazione

08 Aprile 2020 16:20

Ogni anno la settimana santa ha rappresentato un momento di grande vicinanza tra la città di Caltanissetta e i giovani detenuti ospiti che attivamente hanno preso parte alla Real Maestranza sfilando insieme alle categorie di Arte e Mestieri il mercoledì Santo. L’intera settimana Santa ordinariamente ha visto la presenza di tutta la Real Maestranza all’interno dell’Istituto oltre alla partecipazioneNonostante le attuali restrizioni non è mancata la vicinanza dell’intera associazione rappresentata dal Presidente Giuseppe Tumminelli che ha voluto fortemente, attraverso la categoria dei Panificatori e dei Pasticceri, far arrivare dei doni a tutti gli ospiti della struttura.

Oggi alle ore 11 il cappellano dell’Istituto Pena Minorenni di Caltanisetta Don Alessandro Giambra ha promosso, nel rispetto delle misure di distanziamento, un momento di preghiera con il Direttore Dott.ssa Antonia Chiarenza, il Comandante, gli educatori e un rappresentante dei detenuti. Il Cappellano ha, altresì, donato alla fine del momento di preghiera, delle uova di Pasqua ai detenuti presenti.

I detenuti dell’IPM, a loro volta, in segno di riconoscimento hanno voluto donare parte dei doni ricevuti dai panificatori e pasticceri alla Casa di Gerico che si occupa grazie a Don Alessandro Giambra degli indigenti della nostra città. Un gesto dal valore simbolico elevato che dimostra la grande solidarietà dei ragazzi ospiti e della capacità di immedesimarsi in chi soffre in questo particolare momento di grande difficoltà.

Significativa sarà domani alle ore 11.00 l’esposizione del Santissimo Sacramento nella cappella dell’Istituto “Gesù amore misericordioso” con un’ora di adorazione, senza la partecipazione dei detenuti, e, successivamente, alle ore 12, in comunione con il Papa, il Cappellano si recherà davanti al portone della chiesa per benedire il personale penitenziario e i detenuti presenti in IPM.



Ogni anno la settimana santa ha rappresentato un momento di grande vicinanza tra la città di Caltanissetta e i giovani detenuti ospiti che attivamente hanno preso parte alla Real Maestranza sfilando insieme alle categorie di Arte e Mestieri il mercoledì Santo. L’intera settimana Santa ordinariamente ha visto la presenza di tutta la Real Maestranza all’interno dell’Istituto oltre alla partecipazioneNonostante le attuali restrizioni non è mancata la vicinanza dell’intera associazione rappresentata dal Presidente Giuseppe Tumminelli che ha voluto fortemente, attraverso la categoria dei Panificatori e dei Pasticceri, far arrivare dei doni a tutti gli ospiti della struttura.

Oggi alle ore 11 il cappellano dell’Istituto Pena Minorenni di Caltanisetta Don Alessandro Giambra ha promosso, nel rispetto delle misure di distanziamento, un momento di preghiera con il Direttore Dott.ssa Antonia Chiarenza, il Comandante, gli educatori e un rappresentante dei detenuti. Il Cappellano ha, altresì, donato alla fine del momento di preghiera, delle uova di Pasqua ai detenuti presenti.

I detenuti dell’IPM, a loro volta, in segno di riconoscimento hanno voluto donare parte dei doni ricevuti dai panificatori e pasticceri alla Casa di Gerico che si occupa grazie a Don Alessandro Giambra degli indigenti della nostra città. Un gesto dal valore simbolico elevato che dimostra la grande solidarietà dei ragazzi ospiti e della capacità di immedesimarsi in chi soffre in questo particolare momento di grande difficoltà.

Significativa sarà domani alle ore 11.00 l’esposizione del Santissimo Sacramento nella cappella dell’Istituto “Gesù amore misericordioso” con un’ora di adorazione, senza la partecipazione dei detenuti, e, successivamente, alle ore 12, in comunione con il Papa, il Cappellano si recherà davanti al portone della chiesa per benedire il personale penitenziario e i detenuti presenti in IPM.



News Successiva Coronavirus, De Luca: "Numero e controlli mai garantiti nello stretto di Messina dalle ordinanze di Musumeci"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare