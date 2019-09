Politica 34

Caltanissetta, i coordinatori delle ex consulte comunali chiedono di incontrare il sindaco

Il motivo della richiesta, è legato alla proposta di avviare un lavoro sinergico per la ricostituzione delle consulte

Redazione

09 Settembre 2019 16:14

I coordinatori e le coordinatrici delle Consulte comunali istituite nel corso della precedente amministrazione comunale di Caltanissetta, hanno chiesto in questi giorni un incontro in via ufficiale col sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, e con l'assessore alla partecipazione, Giuseppe La Mensa.Il motivo della richiesta, concordato nel corso di una riunione svoltasi di recente, è legato alla proposta di avviare un lavoro sinergico di pianificazione per la ricostituzione delle suddette Consulte, secondo quanto previsto d'altronde dal vigente Statuto comunale.

Il ruolo avuto dalle Consulte negli ultimi anni non è stato meramente interlocutorio, ma in più casi propositivo e volto ad incidere profondamente sul tessuto socio-culturale della città.

I coordinatori e le coordinatrici firmatarie della richiesta sono: Nello Ambra, Consulta ambiente e territorio; Alessandra Bellavia, Consulta giovanile; Ottavio Bruno, Consulta volontariato e terza età; Alessandro Ciulla, Consulta dello sport; Silvia Pignatone, Consulta scuola ed educazione; Loredana Rosa, Consulta femminile; Luigi Santagati, Consulta della cultura; Giusi Saporito, Consulta delle disabilità.







