Caltanissetta, i controlli per il contenimento del Covid-19 saranno estesi anche alle case di campagna

Servizi mirati saranno svolti soprattutto sulle strade provinciali e sulle direttrici che conducono all’hinterland del capoluogo e degli altri centri della provincia

Redazione

03 Aprile 2020 12:43

In sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi lunedì 30 marzo scorso, alla quale hanno partecipato il Questore e i Comandanti provinciali delle Forze di Polizia, il Prefetto ha disposto che i controlli relativi alla prevenzione e contenimento del Covid-19, per evitare spostamenti immotivati, che potrebbero determinare linee di contagio tra la popolazione, dovranno essere estesi anche alle case di campagna con l’impiego degli agenti dell’ispettorato ripartimentale delle Foreste. Servizi mirati saranno svolti soprattutto sulle strade provinciali e sulle direttrici che conducono all’hinterland del capoluogo e degli altri centri della provincia. Le pattuglie della Forestale, in aggiunta alle altre Forze di Polizia già impiegate nei controlli, monitoreranno eventuali spostamenti immotivati e non necessari verso la campagna, le seconde case periferiche e le aree verdi e attrezzate, dove si è soliti fare gite fuori porta. Per verificare il rispetto delle misure di contenimento saranno effettuati posti di blocco con controlli a campione.

