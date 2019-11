Politica 361

Caltanissetta. I Circoli della Società Civile: "Alitalia sperpera 9 miliardi, costruire il ponte sullo Stretto costerebbe 3.5 miliardi"

Pubblichiamo di seguito una nuova nota de "I circoli della Società Civile" sui più recenti fatti di attualità

Redazione

06 Novembre 2019 14:14

I dati statistici ci confermano che il Meridione è in recessione, questo significa che l'economia non solo non cresce, ma anzi va indietro con un PIL stimato in calo dello 0,2% ed è lo SVIMEZ a dirlo!Come se non bastasse, dall'inizio del 2000 ben 2 milioni e 15 mila residenti hanno lasciato il Meridione, la metà giovani fino a 34 anni, quasi un quinto laureati.

Tutto questo crea un grosso allarme demografico: all'orizzonte si intravede la “desertificazione” del Sud, non solo sul piano demografico ma soprattutto sul piano intellettuale.

Mentre il Sud sta morendo Alitalia dilapida, è un pozzo senza fondo, “bruciando” circa 900 mila Euro al giorno con un totale di 9 miliardi di Euro dal 2008 ad oggi.

Facendo due conti, in poco meno di 20 anni avremmo potuto costruire tre Ponti sullo Stretto! E c'è ancora chi crede che i soldi per il ponte non ci sono!

La differenza sta nel fatto che ALITALIA con i 9 miliardi non ha risolto alcunché e che la Sicilia col ponte avrebbe garantito lavoro per vent'anni!

E poi l'opera sarebbe servita da volano per l'economia di tutta la Nazione, molti nostri cervelli sarebbero rientrati, la desertificazione avrebbe avuto un freno e la Sicilia avrebbe assunto il ruolo di capitale del Mediterraneo che le compete per la sua storia, la sua bellezza e la sua posizione nello scacchiere geopolitico internazionale.

La Sicilia, inoltre, si conferma “terra ostile” anche per il lavoro delle donne, classificandosi penultima su 277 regioni d'Europa per tasso di lavoro rosa.

I governi che si sono succeduti da almeno 20 anni a questa parte hanno fatto di tutto per impoverire il Sud arricchendo il Nord con investimenti e servizi, di fatto allontanando questa parte d'Italia dalla crescita e dallo sviluppo.

I tempi sono maturi per un'azione forte di politica per il rilancio del Sud, anche meridionalista, che abbia come fine il riequilibrio tra Nord e Sud, la crescita dell'occupazione giovanile e femminile e



le infrastrutture indispensabili per lo sviluppo.



Salvatore Giunta

Aldo Amico

Anna Stella

Giancarlo Palmeri

Vincenzo Mula

I Circoli della Società Civile - Sicilia per l'Europa



