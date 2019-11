Cronaca 503

Caltanissetta, guidavano sotto l'effetto di alcolici: scattano denunce e sanzioni

I militari, hanno sorpreso un giovane alla guida di uno scooter con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Hanno anche sanzionato due automobilisti

Redazione

03 Novembre 2019 12:14

Questa notte i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un soggetto poiché, alla guida in un già evidente stato di alterazione, è risultato poi positivo agli esami tossicologici. Per lui, oltre alla denuncia, è stato disposto il sequestro del motociclo su cui era in sella e il ritiro del documento di guida.Nel corso dell’attività in argomento si è altresì proceduto a comminare sanzioni amministrative nei confronti di due persone per valori alcolemici alla guida superiori a quelli consentiti e al ritiro dei rispettivi documenti di guida.



Questa notte i Carabinieri del Comando Compagnia di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un soggetto poiché, alla guida in un già evidente stato di alterazione, è risultato poi positivo agli esami tossicologici. Per lui, oltre alla denuncia, è stato disposto il sequestro del motociclo su cui era in sella e il ritiro del documento di guida.Nel corso dell’attività in argomento si è altresì proceduto a comminare sanzioni amministrative nei confronti di due persone per valori alcolemici alla guida superiori a quelli consentiti e al ritiro dei rispettivi documenti di guida.



News Successiva Messinese spara al fratello e lo uccide: temeva che la moglie lo tradisse con lui

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews