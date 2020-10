Cronaca 359

Caltanissetta, guasto alla condotta: chiusa al traffico veicolare via delle Calcare

Il tratto interessato è quello che va da via Pietro Nenni a via Fra Giarratana

27 Ottobre 2020 09:19

Resterà chiusa al transito veicolare nella giornata dal 27 ottobre alle ore 9 fino al 29 ottobre alle 18, e comunque fino a completamento dei lavori, via delle Calcare, nel tratto di strada compreso tra via Pietro Nenni e via Fra Giarratana per consentire i lavori della tubazione idrica a seguito di una copiosa perdita della condotta. E' istituito inoltre il divieto di sosta in via Pietro Nenni, dal civico 48 al civico 52,

