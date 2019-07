Cronaca 1804

Caltanissetta, grossa fuga di gas in via Turati: evacuate due palazzine. Sul posto le forze dell'ordine

Due le ambulanze inviate dal 118. Evacuate decine di persone dalle loro abitazioni

Rita Cinardi

23 Luglio 2019 12:51

Due palazzine sono state evacuate in via Turati dove durante dei lavori di scavo è stato tranciato un tubo del metano. L'odore acre del metano ha investito l'intera zona. Subito è scattato il piano di sicurezza. La zona è stata circondata e sono presenti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e due ambulanze che hanno sul posto verificato se qualcuno avesse inalato del gas metano. Per fortuna nessuno è rimasto intossicato. I vigili del fuoco stanno provvedendo a nebulizzare dell'acqua per disperdere il metano che ormai è presente in dosi massicce nell'aria. La zona, assicura il comandante provinciale dei vigili del fuoco Gianfranco Scarciotta, è controllata e monitorata costantemente. "Si stanno mettendo in atto - ha detto il comandante Scarciotta - tutte le misure per evitare ogni possibile danno". Decine le persone che al momento si trovano fuori dalle loro abitazioni evacuate per motivi di sicurezza. Sul posto anche il prefetto Cosima Di Stani e il comandante provinciale dei carabinieri Baldassare Daidone.

