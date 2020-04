Attualita 598

Caltanissetta, studenti donano 759 euro: li avevano raccolti per assistere ad un musical

Si tratta degli alunni delle classi 3C, 3E e 3F delle medie del plesso scolastico Rosso di San Secondo dell’Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice

16 Aprile 2020 16:26

Avevano raccolto 11 euro ciascuno i 69 alunni di tre terze classi di scuola media (3C, 3E e 3F) del plesso scolastico Rosso di San Secondo dell’Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice di Caltanissetta, per assistere il 27 Marzo scorso al Supercinema di Caltanissetta ad uno spettacolo, un musical in lingua spagnola dal titolo “La leyenda de Zorro” della compagnia Erasmus Theatre.



Ma la chiusura delle scuole ed il blocco di tutte le attività di spettacolo in seguito ai decreti governativi per arginare la diffusione del Coronavirus, hanno fatto saltare l’iniziativa, e così la loro professoressa Chiara Di Stefano ha proposto a loro di donare l’importo raccolto, 759 euro in totale, per un progetto di solidarietà in questo difficile momento per tutti, ma soprattutto per chi già viveva con diverse difficoltà sociali e di salute, e così hanno scelto di donare i fondi raccolti, al progetto solidale della cooperativa sociale Etnos “Non vi lasciAMO soli”, con il quale dal 10 Marzo scorso, con il supporto di 27 volontari, vengono consegnati gratuitamente a domicilio la spesa alimentare ed i farmaci a persone anziane over 65 sole o a persone con notevoli difficoltà.



Inoltre con i fondi raccolti anche con la “Rete del Dono” la cooperativa sociale Etnos sta sostenendo diverse famiglie in difficoltà economica, oltre a realizzare e comprare presidi sanitari da consegnare gratuitamente alle persone più esposte in questo periodo di emergenza sanitaria.



Come hanno comunicato la professoressa Chiara Distefano e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale Lombardo Radice di Caltanissetta Bernardina Ginevra, i 69 studenti hanno aderito in massa e con grande entusiasmo alla proposta della donazione, e le hanno ringraziate per l’opportunità che hanno offerto loro di rendersi utili per la comunità.



Ancora una volta Caltanissetta, in tutte le sue espressioni sociali, sta dimostrandosi una città veramente solidale e umana, e questo fa ben sperare per i futuro.

Prosegue intanto la raccolta fondi promossa dalla cooperativa sociale Etnos, attraverso la Rete del Dono, per il sostegno dei diversi servizi del “Non vi lasciAMO soli”, che ad oggi ha raggiunto oltre 4.600 euro.

