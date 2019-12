Cronaca 1109

Caltanissetta. Gli sequestrano la frutta e lui dà un pugno a un commissario della Polizia Municipale: arrestato

Tutto ha avuto inizio intorno alle 8.30 di questa mattina quando la Polizia Municipale ha sorpreso l'uomo a vendere la frutta senza licenza

Rita Cinardi

19 Dicembre 2019 17:06

E’ finita con un arresto per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni la mattinata di un venditore ambulante nisseno sorpreso a vendere frutta senza autorizzazioni né licenza. In manette è finito Luca Romano, venticinquenne che, al termine di una mattinata piuttosto movimentata è stato condotto al carcere Malaspina. Tutto ha avuto inizio intorno alle 8.30 di questa mattina quando una pattuglia della sezione “Annonaria” della Polizia Municipale, impegnata nell’ambito dei controlli sull’abusivismo commerciale e l’occupazione abusiva di suolo pubblico, ha sorpreso l’uomo a vendere frutta su alcuni banchetti che lo stesso aveva sistemato in zona Bloy. Il giovane, nel corso dei controlli, è stato trovato senza licenza per la vendita e privo dell’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 300 euro oltre che il sequestro di tutta la merce la cui vendita avrebbe fruttato circa tremila euro. Ma non è nulla rispetto a quello che sarebbe successo di lì a breve nella sede del comando di Polizia Municipale di via Alcide De Gasperi. Una volta all’interno degli uffici infatti il venticinquenne avrebbe dato in escandescenza fino a sferrare un pugno ad un commissario della Polizia Municipale. Il venticinquenne, infatti, avrebbe prima inveito contro gli agenti della Polizia Municipale per poi arrivare ad aggredire un commissario che lo aveva invitato alla calma. Quest’ultimo è stato immediatamente soccorso dai presenti e trasportato all’ospedale Sant’Elia. Qui è stato medicato e giudicato guaribile in pochi giorni. Luca Romano, invece, che nel frattempo era stato bloccato dagli altri agenti della Polizia Municipale è stato tratto in arresto e condotto al carcere Malaspina.Il giovane è difeso dall’avvocato Giuseppe Dacquì.

