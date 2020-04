Cronaca 2990

Caltanissetta, Giuseppa Rizzo ce l'ha fatta: a 86 anni guarisce dal coronavirus e viene dimessa

Oggi alle 15, dopo quasi un mese, ha lasciato il reparto di Malattie Infettive. I figli: "Ringraziamo il primario e tutti coloro i quali si sono presi cura di lei"

Rita Cinardi

24 Aprile 2020 19:00

Era stata ricoverata il 26 marzo per coronavirus al reparto di Malattie Infettive del Sant'Elia di Caltanissetta. Oggi, dopo quasi un mese, è stata dimessa perché guarita. Giuseppa Rizzo, 86 anni, non ha più alcun sintomo ed è risultata negativa agli ultimi due tamponi. Una notizia che ha riempito di gioia i tre figli Giuseppe, Maurizio e Maria Assunta D'Antoni, e che servirà a dare speranza a tanti malati visto che la signora Giuseppa soffre già da anni di alcune patologie e ha anche subito qualche intervento. Ed oggi finalmente è arrivata la comunicazione dall'ospedale: alle 15 l'anziana signora nissena ha potuto fare ritorno nella sua abitazione. "Per noi la sua guarigione è quasi un miracolo - dicono i figli - per questo ringraziamo il direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive Giuseppe Mazzola, tutta l'equipe di medici, infermieri e paramedici. E li ringraziamo non solo perché hanno guarito mamma ma per tutto quello che stanno facendo per ogni singolo malato". (Nella foto scattata mesi fa Giuseppa Rizzo con i suoi tre figli)



