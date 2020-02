Salute 520

Caltanissetta. Giovanni Mazzola è il nuovo primario di Malattie Infettive del Sant'Elia

Prende il posto del primario facente funzioni Alfonso Averna che in questi anni ha raggiunto ottimi risultati alla guida del reparto

13 Febbraio 2020 17:45

Giovanni Mazzola è il nuovo direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia. Questa mattina è stato siglato dal direttore generale Alessandro Caltagirone il contratto per il conferimento dell’incarico.

“Stiamo continuando un percorso fitto di appuntamenti amministrativi la cui finalità è quella di dare all’intera ASP un assetto organizzativo di tutto rispetto con primari, dirigenti medici, personale di comparto. Il conferimento dell’incarico al dott. Mazzola è un ulteriore tassello che conferma tale percorso - afferma Alessandro Caltagirone - le aziende sanitarie hanno necessità di un buon governo e l’interlocuzione tra management strategico, direttori di unità operative, validi dirigenti e tutti gli operatori sanitari non può che essere la strada giusta. Il manager dell’ASP conclude affermando di essere“ molto contento della definizione di questo primo procedimento e della nomina del dott. Mazzola, risultato il miglior candidato tra i partecipanti alla selezione. Al dottor Mazzola auguro un buon lavoro e un quinquennio ricco di soddisfazioni professionali, sicuro di avere in lui un ottimo interlocutore per lo sviluppo della sanità nissena e dell’intera provincia”. Inoltre il manager Alessandro Caltagirone ha tenuto a ringraziare il primario facente funzioni Alfonso Averna che in questi anni ha raggiunto ottimi risultati alla guida del reparto. "Ringrazio per l’attività di direzione della unità operativa, svolta con riconosciuta diligenza e professionalità".

