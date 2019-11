Cronaca 4265

Caltanissetta, ritrovato il giovane scomparso lunedì sera

Questa mattina era stato attivato il piano di ricerche per persone scomparse

12 Novembre 2019 12:18

E' tornato a casa oggi a ora di pranzo Lucio Vitale, il giovane di 18 anni di cui da ieri pomeriggio non si avevano più notizie. Dale prime ore di questa mattina erano state attivate le ricerche da parte della polizia. La famiglia del giovane aveva lanciato un appello disperato sui social e fatto denuncia in questura visto che dalle 19 di lunedì sera il ragazzo non aveva fatto più ritorno a casa. L'ultima volta Lucio era stato avvistato all'oratorio della parrocchia Santa Barbara dopodiché nessuno ha più avuto notizie. Oggi la buona notizia. Lucio è tornato e sta bene.

