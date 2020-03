Cronaca 20148

Caltanissetta, giovane ricoverato in Rianimazione per una polmonite: si attende risultato tampone

I medici hanno effettuato un tampone per il coronavirus e si è ancora in attesa dei risultati

Rita Cinardi

10 Marzo 2020 18:11

E’ ricoverato da questa notte un paziente di 39 anni di Campofranco all’ospedale Sant’Elia per una polmonite. Il giovane è stato tenuto in un primo tempo in osservazione in pretriage, per poi essere trasferito in Malattie Infettive. Nel pomeriggio di oggi però è stato trasferito in Rianimazione per l’aggravarsi improvviso dei suoi sintomi. I medici hanno effettuato un tampone per il coronavirus e si è ancora in attesa dei risultati. Sembrerebbe che il giovane qualche giorno fa abbia ricevuto una visita da parenti che arrivavano dalla Lombardia. AGGIORNAMENTO: ore 20.30 il tampone ha dato esito negativo al coronavirus ma positivo al virus H1N1, la cosiddetta influenza suina



E’ ricoverato da questa notte un paziente di 39 anni di Campofranco all’ospedale Sant’Elia per una polmonite. Il giovane è stato tenuto in un primo tempo in osservazione in pretriage, per poi essere trasferito in Malattie Infettive. Nel pomeriggio di oggi però è stato trasferito in Rianimazione per l’aggravarsi improvviso dei suoi sintomi. I medici hanno effettuato un tampone per il coronavirus e si è ancora in attesa dei risultati. Sembrerebbe che il giovane qualche giorno fa abbia ricevuto una visita da parenti che arrivavano dalla Lombardia. AGGIORNAMENTO: ore 20.30 il tampone ha dato esito negativo al coronavirus ma positivo al virus H1N1, la cosiddetta influenza suina



Salgono a 10.149 i casi complessivi di Coronavirus in Italia: 631 le persone decedute (+168 rispetto a ieri)

News Successiva Caltanissetta, vertice in prefettura: rafforzati i controlli negli esercizi commerciali e sulla mobilità

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare