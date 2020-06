Cronaca 8961

Caltanissetta, giovane in gravissime condizioni per uno choc anafilattico: è stato punto da un'ape

Il medico di guardia ha contattato il 118 che ha provveduto a inviare l’elisoccorso dalla centrale di Caltanissetta

Rita Cinardi

12 Giugno 2020 20:34

E’ in gravissime condizioni per uno choc anafilattico un ragazzo di Cammarata di 28 anni. Il giovane era in auto con la fidanzata, a Cammarata, quando è stato punto da un’ape entrata dal finestrino. Subito, secondo il racconto della ragazza, ha avvertito un forte dolore manifestando immediatamente problemi respiratori. La fidanzata lo ha portato in macchina al Pte di Cammarata dove il giovane sarebbe arrivato già in condizioni gravissime. Il medico di guardia ha contattato il 118 che ha provveduto a inviare l’elisoccorso dalla centrale di Caltanissetta. Il ventottenne, che era in arresto cardiorespiratorio, è stato ventilato, massaggiato, intubato e trasportato all’ospedale Sant’Elia. Le sue condizioni sono drammatiche. Il giovane lotta tra la vita e la morte.

