Attualita 1302

Caltanissetta, giovane affetto da tetraparesi spastica regala i soldi ricevuti per il compleanno ai cani in cerca di una casa

Sono felice - ha detto Alessio Limuti - di aver festeggiato il mio compleanno in questo modo contribuendo alla realizzazione di questo bellissimo progetto che sono sicuro aiuterà tani cani in cerca di adozione

Redazione

03 Dicembre 2019 13:52

Mi chiamo Alessio Limuti ho 30 anni e sono un ragazzo disabile affetto da tetraparesi spastica (La tetraparesi spastica è la paralisi parziale dei quattro arti dovuta ad una lesione encefalica localizzata nel sistema piramidale, parte dell’encefalo da cui partono gli impulsi necessari alla funzione motoria. E’ la forma più grave di paralisi cerebrale.) Quest’anno per il mio compleanno ho deciso di realizzare insieme ad un gruppo di amici una festa di beneficenza e donare il ricavato della serata ai volontari che accudiscono gli ospiti dell’ “Oasi dei pelosetti” ed ai volontari dell’Associazione “In cerca di una casa per sempre”, che si occupano di cani randagi in cerca di una casa.

La serata si è svolta il 20 novembre 2019 presso una nota pizzeria della città di Caltanissetta ed è stata allietata da due gruppi musicali: musicandre Elisabetta Gangitano flauto traverso, Cristian Leo chitarra e Francesco Castiglione” alla voce e Stef Acustic duo Stefania Solòrzano voce e Giovanni Vitale alla chitarra che ha rivisitato in chiave moderna i più celebri brani della musica italiana ed internazionale.

Sono felice di aver festeggiato il mio compleanno in questo modo contribuendo alla realizzazione di questo bellissimo progetto che sono sicuro aiuterà tanti cani cerca di adozione.

Giovedì 5 dicembre alle ore 16:30 è indetta la conferenza stampa presso la Sala convegni del centro servizi cooperativa Etnos sito in via Aci dove avverrà la consegna del ricavato raccolto durante la serata di beneficenza.





Mi chiamo Alessio Limuti ho 30 anni e sono un ragazzo disabile affetto da tetraparesi spastica (La tetraparesi spastica è la paralisi parziale dei quattro arti dovuta ad una lesione encefalica localizzata nel sistema piramidale, parte dell’encefalo da cui partono gli impulsi necessari alla funzione motoria. E’ la forma più grave di paralisi cerebrale.) Quest’anno per il mio compleanno ho deciso di realizzare insieme ad un gruppo di amici una festa di beneficenza e donare il ricavato della serata ai volontari che accudiscono gli ospiti dell’ “Oasi dei pelosetti” ed ai volontari dell’Associazione “In cerca di una casa per sempre”, che si occupano di cani randagi in cerca di una casa.

La serata si è svolta il 20 novembre 2019 presso una nota pizzeria della città di Caltanissetta ed è stata allietata da due gruppi musicali: musicandre Elisabetta Gangitano flauto traverso, Cristian Leo chitarra e Francesco Castiglione” alla voce e Stef Acustic duo Stefania Solòrzano voce e Giovanni Vitale alla chitarra che ha rivisitato in chiave moderna i più celebri brani della musica italiana ed internazionale.

Sono felice di aver festeggiato il mio compleanno in questo modo contribuendo alla realizzazione di questo bellissimo progetto che sono sicuro aiuterà tanti cani cerca di adozione.

Giovedì 5 dicembre alle ore 16:30 è indetta la conferenza stampa presso la Sala convegni del centro servizi cooperativa Etnos sito in via Aci dove avverrà la consegna del ricavato raccolto durante la serata di beneficenza.





News Successiva Caltanissetta, Alternanza scuola lavoro: consegnati agli studenti gli attestati. Progetto nato dalla collaborazione tra Polizia e scuola Rapisardi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare