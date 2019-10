Eventi 192

Caltanissetta, giornata ecologica a Santa Barbara: scatta l'operazione quartiere pulito

Il comitato di quartiere promuove due iniziative che si terranno il 27 ed il 28 ottobre dedicate proprio alla salvaguardia del villaggio

Redazione

22 Ottobre 2019 16:26

Con lo scopo di ricostituire il Comitato di quartiere e di Promozione Umana del Villaggio Santa Barbara, su Iniziativa di alcuni residenti del Villaggio, sono stati programmati due importanti eventi:Giorno 27 Ottobre alle ore 09:00 in Piazza Sabucina “Operazione Quartiere Pulito il Villaggio che Vorrei”, L’iniziativa si prefigge lo scopo di dedicare mezza giornata a servizio del quartiere Santa Barbara, per ridare decoro, pulire e abbellire la Piazzetta Sabucina (monumento) e Piazzetta delle Zolfare

Giorno 28 Ottobre alle ore 19:30 presso i locali dell’Oratorio del Villaggio “Assemblea Cittadina” convocata per la ricostituzione del comitato di quartiere di Promozione Umana del Villaggio Santa Barbara. Entrambi gli eventi sono aperti a tutta la cittadinanza



