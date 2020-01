Salute 1388

Caltanissetta, Giorgia è la prima nata del 2020: fiocco rosa all'ospedale Sant'Elia

La piccola è la primogenita dei due giovani nisseni Francesco Ingiaimo e Marzia Sicilia

Rita Cinardi

02 Gennaio 2020 17:50

Il primo vagito del 2020 al reparto di Ginecologia dell’ospedale Sant’Elia è quello di una bimba. E’ Giorgia la prima nata del nuovo anno. La piccola, che è venuta al mondo alle 13.50 di oggi pomeriggio era attesa per il 28 dicembre, ma ha deciso di tardare un po’ per essere la protagonista di questo nuovo anno. Giorgia è la primogenita dei due giovani nisseni Francesco Ingiaimo, 29 anni, commerciante nel settore dei prodotti ittici, e Marzia Sicilia, 29 anni casalinga. La nuova nata pesa 3 chili e cento grammi, ha un bel visetto rotondo e sereno e gode di ottima salute così come la mamma. Giorgia è venuta al mondo con parto naturale. Ad assisterla in sala operatoria la ginecologa Michele Carrubba, l’ostetrica Ivana Sottile, e gli infermieri Giuseppe Gattuso, Carmela Ventimiglia e Maria Macaluso. Il travaglio per la giovane mamma è iniziato il primo gennaio, data in cui è stata ricoverata nel reparto diretto da Calogero Salvaggio, poi oggi, nel primo pomeriggio il lieto evento. Adesso la piccola Giorgia, non appena sarà dimessa, volerà insieme a mamma e papà alla volta della Tunisia dove i due giovani nisseni risiedono. E’ qui infatti che Francesco Ingiaimo fa il commerciante con una ditta di esportazione di prodotti ittici. (Foto Seguo News)

