Caltanissetta, Giancarlo La Rocca eletto segretario del circolo "Libertà" del Pd. Costituito anche il nuovo direttivo

Il nuovo segretario, insieme ai componenti del direttivo, si adopererà per rinnovare la spinta propulsiva del Partito Democratico e dare un contributo allo sviluppo del territorio

27 Maggio 2020 20:11

L’assemblea degli 86 iscritti del circolo “Libertà” del Pd di Caltanissetta, tenutasi per via telematica a causa del covid 19, ha eletto Segretario del Circolo Giancarlo La Rocca e il direttivo composto da: Carlo Argento, Stefania Armone, Giacomo Casalicchio, Antonio Castronovo, Silvana Castronovo, Marco Antonio Cocciadiferro, Michele Giangreco, Giuseppe Ivan Gruttadauria, Giovanni La Rocca, Antonio Montagnino, Leyla Montagnino, Annalisa Petitto, Linda Petrantoni, Antonio Sapienza, Sergio Spilla. L’architetto Giancarlo La Rocca, nuovo Segretario del Circolo “Libertà“, ringrazia tutti gli iscritti, si dichiara onorato per la fiducia accordatagli e disponibile a partecipare attivamente alla politica della città nel Partito Democratico all’interno del Circolo “Libertà” in sinergia con gli altri circoli del PD nisseni. Il nuovo segretario, insieme ai componenti del direttivo, si adopererà per rinnovare la spinta propulsiva del Partito Democratico e dare un contributo allo sviluppo del territorio, dando voce alle esigenze e alle necessità che scaturiscono dalla cittadinanza.



