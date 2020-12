Cronaca 1002

Caltanissetta, Gambino: "Nove deceduti per covid in una settimana sono tantissimi. Dimentichiamoci tombole e chemin de fer"

"La possibilità di contagio c'è e al di là di quelli che saranno i provvedimenti del governo e della Regione vi chiedo di fare attenzione" ha detto il primo cittadino

Rita Cinardi

18 Dicembre 2020 15:11

"Nove persone sono decedute questa settimana per covid-19 in provincia di Caltanissetta. Guardate che sono tantissimi. Ma voglio capire quando è morto il primo paziente eravate preoccupati e ora no? Guardate che il virus è in circolazione e miete ancora vittime. Quindi vi chiedo di evitare di organizzare feste e veglioni privati perché ci faremmo solo del male. Questa città non si può permettere una terza ondata, per cui dimentichiamoci assembramenti, tombole, baccarà e chemin de fer e stiamocene a casa. La possibilità di contagio c'è e al di là di quelli che saranno i provvedimenti del governo e della Regione vi chiedo di fare attenzione per noi stessi". Lo ha detto il sindaco Roberto Gambino oggi pomeriggio, rivolgendosi ai nisseni, nel corso di una diretta su Facebook.

