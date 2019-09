Cronaca 832

Caltanissetta, furto di energia elettrica: imputata condannata a sei mesi di reclusione

Il Pm aveva chiesto per la donna la condanna ad 1 anno e 6 mesi, mentre la difesa aveva sollecita l'assoluzione

Redazione

20 Settembre 2019 14:59

Il Tribunale monocratico ha condannato a 6 mesi la nissena di origine rumena Luminita Cervellione, 34 anni, per furto di energia elettrica. Nel corso di un controllo operato dai tecnici dell’Enel era emerso che era stato effettuato un allaccio abusivo alla linea in corrispondenza dell’abitazione della donna. La Procura ha chiesto 1 anno e 6 mesi, mentre l’avvocato difensore Sandro Valenza aveva sollecitato l’assoluzione, sostenendo che la casa in questione era di proprietà della nonna dell’imputata. Il giudice ha depositato la motivazione contestuale e quindi la difesa dovrà proporre appello entro i prossimi quindici giorni.



Il Tribunale monocratico ha condannato a 6 mesi la nissena di origine rumena Luminita Cervellione, 34 anni, per furto di energia elettrica. Nel corso di un controllo operato dai tecnici dell’Enel era emerso che era stato effettuato un allaccio abusivo alla linea in corrispondenza dell’abitazione della donna. La Procura ha chiesto 1 anno e 6 mesi, mentre l’avvocato difensore Sandro Valenza aveva sollecitato l’assoluzione, sostenendo che la casa in questione era di proprietà della nonna dell’imputata. Il giudice ha depositato la motivazione contestuale e quindi la difesa dovrà proporre appello entro i prossimi quindici giorni.



Bimbo dimenticato in auto, è morto a causa del caldo. Il padre: "Ho un grande vuoto in testa"

News Successiva Ruba alcune paia di scarpe e viene arrestata, la polizia si commuove e le fa un regalo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews