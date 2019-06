Cronaca 1360

Caltanissetta, furto di energia da un condominio: denunciati dalla polizia due nisseni

Grazie ad un allaccio abusivo, veniva rubata energia che poi veniva utilizzata in due appartamenti dello stabile

Redazione

19 Giugno 2019 11:46

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica due nisseni per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo eseguito lunedì scorso da tecnici dell’Enel, presso un condominio di via Federico De Roberto, è stato verificato l’allaccio abusivo che serviva energia in due appartamenti dello stabile. In particolare, in un caso il contatore era stato manomesso asportando il sistema di controllo da remoto, nel secondo caso, attraverso un by pass di cavi.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica due nisseni per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di un controllo eseguito lunedì scorso da tecnici dell’Enel, presso un condominio di via Federico De Roberto, è stato verificato l’allaccio abusivo che serviva energia in due appartamenti dello stabile. In particolare, in un caso il contatore era stato manomesso asportando il sistema di controllo da remoto, nel secondo caso, attraverso un by pass di cavi.

Depistaggio via d'Amelio, Scarantino: "Nel '92 vendevo sigarette di contrabbando"

News Successiva Sequestrati fra Caltanissetta e San Cataldo tre depositi giudiziari: rilevate irregolarità nelle norme ambientali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews