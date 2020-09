Cronaca 2241

Caltanissetta, vergognoso raid dei ladri nella parrocchia Sant'Agata: violate statue e oggetti sacri

Grave furto nella notte. Sul posto è intervenuta la polizia

Redazione

22 Settembre 2020 13:29

Galllery

Ladri in azione questa notte alla chiesa di Sant'Agata al Collegio. Ignoti malviventi dopo aver fatto ingresso dal liceo musicale sono passati per la biblioteca Scarabelli per poi fare accesso, tramite una porta, all'interno della Chiesa. Una volta dentro hanno vandalizzato la parrocchia per poi portare via alcune monete e oggetti sacri. I malviventi hanno gettato a terra il santissimo sacramento.

