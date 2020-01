Cronaca 514

Caltanissetta, furto alla biblioteca Scarabelli: ladri portano via i soldi dei distributori automatici

Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri allertati dai dipendenti della biblioteca

Rita Cinardi

02 Gennaio 2020 13:12

Nuovo furto nella notte a Caltanissetta. Questa volta i ladri hanno preso di mira la biblioteca Scarabelli e, precisamente, i distributori automatici di snack e merendine allocati all'interno. I malviventi, dopo aver rotto il vetro di una finestra, si sono introdotti all'interno della biblioteca per poi dirigersi direttamente ai distributori. I ladri hanno forzato le macchinette portando via le monete contenute all'interno. Danni in corso di quantificazione. Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri allertati dai dipendenti della biblioteca. (Seguonews)

