Caltanissetta, furto al panificio: visionate le telecamere. La vetrata spaccata con un calcio

Il malvivente, una volta dentro, si è diretto verso la cassa e ha portato via i soldi per poi fuggire

Rita Cinardi

03 Gennaio 2020 13:03

E' durato meno di 7 minuti il raid ladrescco al panificio di viale Trieste perpetrato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. I carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si vede un uomo di giovane età con il volto travisato arrivare e subito dopo sfondare la porta vetrata di ingresso con un calcio. Il malvivente, una volta dentro, si è diretto verso la cassa e ha portato via i soldi per poi fuggire. Come detto stamattina nel corso della conferenza stampa sul consuntivo dei dati del 2019 dal colonnello Baldassare Daidone non si tratta di delinquenti organizzati. Proprio per questo l'ufficiale ha invitato i cittadini a prendere dei minimi accorgimenti per scoraggiare quanto più possibile il crimine. Nel caso dei commercianti abbassare la saracinesca per coprire le vetrine e, ove possibile, munirsi di allarme.

