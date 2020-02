Cronaca 842

Caltanissetta, furti e danneggiamenti in centro storico: più forze dell'ordine nelle ore nottune

Saranno rafforzati i controlli nel centro storico dopo i recenti episodi avvenuti ai danni di esercizi commerciali

Redazione

24 Febbraio 2020 18:17

Riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Caltanissetta Dott.ssa Cosima Di Stani, alla presenza del Sindaco del capoluogo nisseno Roberto Gambino, del Questore, dei Comandanti Provinciali delle Forze dell’Ordine, del Presidente e del Direttore di Confcommercio Roberto Guarino e Alessio Matraxia.In tale sede si è analizzata la problematica relativa alla sicurezza del centro storico a seguito dei recenti episodi (furti e danneggiamenti) avvenuti in danno di esercizi commerciali.

Durante la riunione sono stati attentamente analizzati gli episodi verificatesi, al fine di aggiornare i dispositivi di prevenzione e di controllo del suddetto territorio ed assicurare alle attività commerciali una maggiore copertura della presenza delle Forze dell’Ordine.

In particolare, è stato evidenziato che sono state approvate dalla metà di febbraio modifiche al piano di controllo coordinato del territorio per rendere più visibili le pattuglie delle Forze dell’Ordine nell’area interessata.

Peraltro, al fine di incrementare il controllo verrà adottato, in via sperimentale e per un periodo di 30 giorni, l’apertura in orario notturno di Corso Umberto alle pattuglie di polizia al fine di consentire in chiave deterrente il controllo degli esercizi commerciali della zona.

Nel contempo il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblicato ha esortato l’Amministrazione Comunale ed i rappresentanti di Confcommercio ad intensificare le interlocuzioni finalizzate a ricercare iniziative utili per l’estensione della videosorveglianza del centro storico della città.

Proseguono, inoltre, incessantemente le attività investigative da parte delle Forze di Polizia al fine di identificare gli autori degli episodi di danneggiamento ai danni degli esercenti del centro storico.

Infine, anche in questa circostanza il Prefetto ha ribadito che la collaborazione dei commercianti della stessa popolazione con le Forze di Polizia è fondamentale per innalzare il livello dell’attività di prevenzione e di controllo,nell’ottica di garantire la sicurezza a tutta la cittadinanza.





