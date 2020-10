Cronaca 954

Caltanissetta. Fuori in compagnia di due pregiudicati, ma era ai domiciliari per stalking: denunciato

Il 34enne è stato trovato dagli agenti delle volanti fuori dalla propria abitazione in compagnia di due pregiudicati.

Redazione

21 Ottobre 2020 10:49

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un trentaquattrenne nisseno per evasione dagli arresti domiciliari. Nella serata di ieri l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per il quartiere Santa Croce, ha intercettato il predetto in compagnia di due pregiudicati. Il trentaquattrenne, che si trova sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso mese di giugno, arrestato dalla Squadra Mobile in esecuzione di provvedimento del locale Tribunale per stalking e tentata estorsione, è stato denunciato per evasione.



