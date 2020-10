Cronaca 876

Caltanissetta, fuga di gas in uno stabile di via degli Orti: intervento dei vigili del fuoco

Il gas fuoriusciva dal piano cottura con tutta probabilità per un malfunzionamento dell'impianto

Redazione

18 Ottobre 2020 20:51

Una fuga di gas oggi pomeriggio ha tenuto con il fiato sospeso i residenti di uno stabile di via Degli Orti. Nel pomeriggio è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per il forte odore di gas che si respirava all'interno del condominio. Una volta chiusa la valvola generale di intercettazione del flusso del gas e quella elettrica i vigili del fuoco hanno fatto ingresso nell'appartamento, dove nel frattempo è rientrato il proprietario. Il gas fuoriusciva dal piano cottura con tutta probabilità per un malfunzionamento dell'impianto. I vigili del fuoco hanno fatto areare i locali e i residenti sono rientrati in sicurezza nelle loro abitazioni. Un intervento di routine per i pompieri ma che potrebbe avere conseguenze gravi, fino all'esplosione, se non si agisce tempestivamente.

