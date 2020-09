Politica 322

Caltanissetta, Fratelli d'Italia: Vincenzo Lo Muto nominato presidente del circolo territoriale

"Il circolo - spiega il neo presidente - si propone come elemento di convergenza per tutti i partiti di centro destra"

Redazione

14 Settembre 2020 10:58

Fratelli d’Italia annuncia che lo scorso 27 agosto è stata ratificata la costituzione del circolo territoriale “Fratelli D’Italia – Caltanissetta”, con l’incarico di Presidente di Circolo all’Ing. Vincenzo Lo Muto.Quest’ultimo, ringraziando il partito per la fiducia accordata, esprime entusiasmo e sottolinea come il partito di Giorgia Meloni rappresenti, oggi, il punto di riferimento di simpatizzanti ed iscritti che vorranno proporre e discutere iniziative, progetti e problematiche di interesse collettivo riguardanti il territorio.

Il circolo si propone come elemento di convergenza per tutti i partiti di centro destra, con cui sicuramente si condivideranno iniziative, progetti ed idee vocate ad un attento e mirato sviluppo della città.

Il Presidente del circolo, che avrà il ruolo di coordinatore cittadino, nel rispetto dello statuto, nominerà i restanti membri del coordinamento di circolo che sarà presentato in tempi brevi alla cittadinanza.



