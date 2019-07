Cronaca 712

Caltanissetta, fiumi d'acqua ogni mattina in via Rosso di San Secondo. Ma nessuno interviene

Ormai da un mese a questa parte la strada viene letteralmente inondata per via di una perdenza o comunque per motivi che i residenti non riescono a spiegarsi

Rita Cinardi

26 Luglio 2019 10:40

Litri e litri d'acqua vengono dispersi ogni giorno senza che nessuno intervenga. A segnalarlo sono abitanti e residenti di via Rosso di San Secondo. Ormai da quasi un mese a questa parte, non passa mattina in cui non si verifichi la grossa perdita. Probabilmente un guasto ad un tubo o un eccesso di pressione non supportata dal tipo di tubatura. Sta di fatto che l'acqua comincia a sgorgare copiosa tra lo sgomento e il disagio dei residenti indignati per lo spreco e preoccupati per le possibili conseguenze. A quanto pare la perdenza sarebbe stata più volte segnalata al Comune e a Caltaqua ma ad oggi la scena continua a ripetersi ogni mattina.

