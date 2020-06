Attualita 289

Caltanissetta, fiorai di tutta la provincia chiusi la domenica: accordo valido dal 7 giugno al 30 agosto

E' quanto comunica il sindacato FederFiori-Confcommercio della provincia di Caltanissetta

Redazione

01 Giugno 2020 11:40

Il sindacato FederFiori-Confcommercio della provincia di Caltanissetta comunica che è stato raggiunto l’accordo unitario per la chiusura delle attività in tutte le domeniche a partire dal 7 giugno a domenica 30 agosto 2020 compresa. Soddisfazione è stata espressa dalla commissaria del sindacato – Vanessa Talluto - “Fin dalla sua costituzione abbiamo affrontato diverse problematiche portandole a conoscenza delle istituzioni, che devo ringraziare per l’attenzione prestata, per la loro soluzione. Ringrazio i colleghi che mi stanno sostenendo con una presenza attiva e propositiva.”

Il sindacato FederFiori-Confcommercio della provincia di Caltanissetta comunica che è stato raggiunto l’accordo unitario per la chiusura delle attività in tutte le domeniche a partire dal 7 giugno a domenica 30 agosto 2020 compresa. Soddisfazione è stata espressa dalla commissaria del sindacato – Vanessa Talluto - “Fin dalla sua costituzione abbiamo affrontato diverse problematiche portandole a conoscenza delle istituzioni, che devo ringraziare per l’attenzione prestata, per la loro soluzione. Ringrazio i colleghi che mi stanno sostenendo con una presenza attiva e propositiva.”

App Immuni, finta mail fa scaricare un virus informatico. E' allarme in Italia a poche ore dalla diffusione dell'applicazione

News Successiva A Sciacca apre il primo villaggio turistico ed è già record di prenotazioni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare