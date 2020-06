Cronaca 526

Caltanissetta, finge di portare cuscini a un amico: ma dentro c'era oltre un chilo di marjuana

L'uomo è stato fermato dai carabinieri mentre si trovava a bordo di unauto in via Piersanti Mattarella

Redazione

11 Giugno 2020 12:18

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità.Nella serata dell’08 giugno i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno arrestato M.E., ghanese di 51 anni residente a Catania, con precedenti di polizia. L'uomo è stato fermato in via Piersanti Mattarella, mentre si trovava a bordo di un'autovettura intestata ad altro cittadino extracomunitario, e, alle domande circa la sua presenza a Caltanissetta, si giustificava con la scusa di portare alcuni cuscini e coperte ad un amico. I militari, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo in effetti due cuscini, che però nascondevano al loro interno tre involucri sigillati con dentro 1,368 kg di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo arrestato e condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta.

Questa mattina si è svolta la convalida dell’arresto.



