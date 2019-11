Cronaca 670

Caltanissetta, fiamme in un appartamento di via Goldoni: indaga la polizia

L'incendio, secondo quanto emerso dal successivo sopralluogo, sarebbe di natura dolosa

Rita Cinardi

22 Novembre 2019 09:56

Fiamme questa notte in un appartamento di via Goldini. I vigili del fuoco insieme ad una pattuglia delle volanti della Polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni residenti del quartiere Provvidenza che avevano visto le fiamme uscire dalla casa disabitata. Nessuno è rimasto ferito. L'incendio, secondo quanto emerso dal successivo sopralluogo, sarebbe di natura dolosa. Indagini in corso della polizia.

Fiamme questa notte in un appartamento di via Goldini. I vigili del fuoco insieme ad una pattuglia delle volanti della Polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni residenti del quartiere Provvidenza che avevano visto le fiamme uscire dalla casa disabitata. Nessuno è rimasto ferito. L'incendio, secondo quanto emerso dal successivo sopralluogo, sarebbe di natura dolosa. Indagini in corso della polizia.

Messina Denaro, "inchiesta talpe": chiesti 5 anni per ufficiale della Dia di Caltanissetta

News Successiva "Faceva prostituire i tre figli a Siracusa": a giudizio la madre e un carabiniere

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare