Caltanissetta, festeggiamenti alla parrocchia San Luca: si esibirà il gospel choir

L'appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 20.15 presso il salone parrocchiale. Il coro esegue brani coinvolgenti e ritmati

09 Ottobre 2019 18:54

In occasione dei festeggiamenti della parrocchia San Luca Evangelista di Caltanissetta, domenica 13 Ottobre alle ore 20:15, presso il salone parrocchiale, si terrà il concerto del coro gospel “Seeds of Faith”. La formazione , con direttore responsabile Roberto Vitale, nasce a Caltanissetta nel lontano Dicembre 2002. Il coro con repertorio Back Gospel e Traditional Spiritual ha all’attivo la partecipazione a svariate rassegne regionali svoltesi a Palermo e Catania e ha percorso in lungo e largo la sicilia con concerti nei posti più incantevoli della nostra stupenda isola. L’energia che trasmette è tipica dei Mass choir americani a cui fa riferimento come i Chicago Mass Choir o i Georgia Mass Choirs. Accompagnato al piano dal Direttore Roberto Vitale e alla batteria dal Maestro Michele Territo, il Coro esegue brani gospel coinvolgenti, ritmati e pieni di significato. Si alternano ai brani alcune letture che permettono meglio la comprensione dei testi. Cantare Gospel significa infinito amore per la musica, spirito di gruppo, divertimento, cantare gospel fa sentire vivi e pieni di gioia. Per chi volesse provare questa esperienza basta contattare il coro durante i concerti, sulla pagina facebook o chiamando i seguenti numeri 328/8244843, 3803119338 e 3898320748.

