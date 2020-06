Salute 139

Caltanissetta. Festa del 2 giugno, il presidente dell'Ordine dei Medici: "Grazie a chi ci è stato vicino"

In un videoclip il presidente Giovanni D'Ippolito rende omaggio alle vittime del coronavirus a tutti gli operatori sanitari

02 Giugno 2020 09:38

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta ha realizzato un video per ricordare - in occasione del 74° anniversario della nascita della Repubblica Italiana - la passione, l’impegno e il sacrificio degli operatori sanitari nella cura e nel contrasto al Covid-19, molti dei quali in questi mesi hanno perso la vita nella lotta alla pandemia. Il videoclip (disponibile qui https://bit.ly/3gPCG4T) da oggi è condiviso sui canali social dell’OMCeO Caltanissetta e documenta - grazie alle foto scattate dagli operatori sanitari durante l’emergenza - gli sforzi di quanti nel Nisseno sono ancora impegnati in prima linea contro il coronavirus.Con questa iniziativa, il presidente Giovanni D’Ippolito e il consiglio direttivo OMCeO hanno voluto rendere omaggio alla memoria delle vittime del coronavirus , tra cui un medico di Riesi, e a tutti coloro che - ciascuno per la propria parte - in questi mesi si sono dedicati a proteggere l’Italia, manifestando vicinanza e riconoscenza ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari contribuendo a rendere più coesa e solidale la nostra nazione.



