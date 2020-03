Salute 929

Caltanissetta, farmaci e spesa a domicilio per le fasce più deboli. Il servizio è offerto dalla Croce Rossa

Il servizio, totalmente gratuito, è disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette. E' rivolto agli over 65 e alle persone non autosufficienti

16 Marzo 2020 10:25

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta operativo in questo emergenza nazionale COVID 19 a favore dei soggetti vulnerabili, recependo i protocolli d’intesa stipulati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Nazionale in collaborazione con Federfarma e Assofarm ha intensificato il servizio totalmente gratuito di consegna farmaci a domicilio a favore delle persone vulnerabili attraverso il numero verde CRI per le Persone 800 065510, disponibile h24 e sette giorni su sette, che va ad aggiungersi a quello della spesa a domicilio servizio, attivo in tutta Italia grazie all’instancabile impegno dei volontari CRI, è rivolto a over 65 o persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus COVID-19. “‘Il tempo della gentilezza’ è fatto di azioni concrete. Una di queste è l’importante nuovo accordo siglato, a livello nazionale con Federfarma, partner della CRI in molte occasioni, per l’emergenza Coronavirus. Da oggi – dichiara il Presidente della Croce Rossa di Caltanissetta, Nicolò Piave – è possibile rendere ancora più efficace, il servizio di consegna dei farmaci a domicilio a tutti gli anziani e le persone vulnerabili, messo in atto dai nostri volontari. In questo periodo di sacrifici e responsabilità è fondamentale fare rete per essere al fianco di chi è maggiormente a rischio. Nessuno deve sentirsi solo: questo è lo spirito di “Un’Italia che Aiuta”.

Come funziona la consegna a domicilio

L’utente attiva la richiesta attraverso il numero verde 800 – 065510 che a sua volta contatta la sala operativa del Comitato di Caltanissetta. I volontari CRI od i volontari delle associazioni partner del Comitato di Caltanissetta, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero di ricetta e il codice fiscale del destinatario del farmaco e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari CRI. Il servizio di consegna è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo ai volontari CRI la tessera sanitaria o il codice fiscale. Stessa cosa per la spesa a domicilio o per il disbrigo di pratiche sanitarie non differibili. Basta contattare il numero verde nazionale 800 – 065510 ed i volontari potranno fornire utili informazioni a sostegno della popolazione. Inoltre il Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta ha stretto rapporti di collaborazione con la cooperativa ETNOS e con il Gruppo Scout Agesci Caltanissetta 9, per poter essere più efficaci sul territorio. Evitiamo così duplicazione di interventi e spreco di risorse materiali ed umane. Tutto questo in sintonia con i Servizi Sociali dei comuni interessati, in particolare Caltanissetta, Serradifalco, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano e Sommatino, paesi ove la Croce Rossa è già operativa e pronta dare il sostegno necessario alla popolazione. Quanto sopra coordinato dalla Sala Operativa Provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, reperibile al numero 093429786 attiva H/24 per tutte le informazioni e le emergenze, anche di carattere sociale, del momento. Un grande sforzo da parte di tutti i volontari che stanno operando a favore della cittadinanza non risparmiando tempo ed energie.







