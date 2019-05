Politica 716

Caltanissetta, Faraone visita il centro di Pian del Lago: "Chiederemo a Salvini di non depotenziarlo

I lavori hanno manifestato le loro preoccupazioni perchè il centro dovrebbe essere depotenziato fino ad arrivare alla chiusura

Redazione

18 Maggio 2019 17:27

"Oggi abbiamo visitato il centro governativo polifunzionale per Immigrati “Pian del Lago” di Caltanissetta. Abbiamo incontrato gli operatori, il personale civile e militare e la direzione. La struttura ospita i migranti richiedenti asilo, il centro di prima accoglienza e quello per i rimpatri. I presenti attualmente sono circa 300. È una struttura grande, importante e gestita da tutti gli attori in campo con grande professionalità. Dall’incontro con i lavoratori abbiamo raccolto però alcuni timori per un depotenziamento lento del centro frutto di una strategia per la sua chiusura. Crediamo che tutto ciò non debba accadere e su questo presenterò una interrogazione al ministro dell’interno. Una iniziativa non solo per salvaguardare i posti di lavoro degli oltre 100 operatori, ma anche per garantire un luogo dello Stato - gestito dal Viminale e dalla Prefettura - che si occupi seriamente del fenomeno dell’immigrazione. Un tema che purtroppo, nonostante la propaganda di Salvini, per l’Europa sarà il problema del futuro”. Così in una nota il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone.

