Cronaca 2350

Caltanissetta, falso allarme bomba in via Rosso di San Secondo: ma era solo uno zainetto dimenticato

L'insolito ritrovamento ha destato sospetto in non pochi nisseni che hanno immediatamente contattato i carabinieri

Redazione

08 Ottobre 2019 18:35

Falso allarme bomba oggi pomeriggio in via Rosso di San Secondo dove i residenti hanno contattato le forze dell'ordine allarmati dalla presenza di uno zainetto lasciato su una scalinata. L'insolito ritrovamento ha destato sospetto in non pochi nisseni che hanno immediatamente contattato i carabinieri i quali, poco dopo, si sono recati sul posto. Dopo aver circondato l'area i militari hanno appurato che si trattava solo di uno zainetto dimenticato da qualcuno. Probabile anche che questo qualcuno lo abbia lasciato lì apposta per procurare allarme tra i passanti. Ma la prudenza non è mai troppa e per questo la zona è stata messa in sicurezza in attesa di capire di cosa si trattava. (Foto Seguo News)

