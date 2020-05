Cronaca 1664

Caltanissetta. Fa jogging nell'area del Sant'Elia, richiamato dal metronotte lo insulta e minaccia

La guardia giurata, vedendo lo sportivo correre tranquillamente tra le aiuole, lo ha invitato ad uscire dall'area richiamandolo alle regole

Rita Cinardi

14 Maggio 2020 09:50

Neanche la paura o la possibilità di un eventuale contagio da Covid-19 hanno fermato un podista che ieri mattina ha deciso di svolgere attività fisica all'interno dell'area dell'ospedale Sant'Elia. Una scena insolita che non è sfuggita al metronotte di guardia all'entrata del pronto soccorso. La guardia giurata, vedendo lo sportivo correre tranquillamente tra le aiuole, lo ha invitato ad uscire dall'area richiamandolo alle regole. Un richiamo che ha fatto andare letteralmente su tutte le furie il giovane che ha cominciato a inveire contro il metronotte fino ad arrivare alle minacce. A quel punto l'agente non ha potuto far altro che chiamare la polizia arrivata poco dopo sul posto, quando già lo sportivo si era allontanato. I poliziotti avrebbero dunque invitato il metronotte a sporgere, qualora lo ritenesse opportuno, querela contro il giovane.

