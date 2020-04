Cronaca 1324

Caltanissetta, evade dai domiciliari per andare a spasso ma al ritorno trova i carabinieri: arrestato

In un primo tempo ricollocato ai domiciliari oggi pomeriggio è stato condotto in carcere

Redazione

17 Aprile 2020 17:59

La notte del 16 aprile 2020 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari un trentenne nisseno, Michele Eros Fiandaca, con numerosi precedenti giudiziari e di polizia.I militari, non trovandolo all’interno della sua abitazione all’atto del controllo, si appostavano nelle vicinanze, per bloccare l’evaso al momento del suo rientro in casa. Dopo circa 20 minuti lo stesso faceva ritorno presso il proprio domicilio e i Carabinieri riuscivano immediatamente a bloccarlo e a condurlo in caserma.

In data odierna il giovane, difeso dall'avvocato Francesca Assennato, dopo l’udienza di convalida, è stato ricollocato agli arresti domiciliari per poi essere, nel primo pomeriggio, tradotto in carcere, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Caltanissetta.



La notte del 16 aprile 2020 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari un trentenne nisseno, Michele Eros Fiandaca, con numerosi precedenti giudiziari e di polizia.I militari, non trovandolo all’interno della sua abitazione all’atto del controllo, si appostavano nelle vicinanze, per bloccare l’evaso al momento del suo rientro in casa. Dopo circa 20 minuti lo stesso faceva ritorno presso il proprio domicilio e i Carabinieri riuscivano immediatamente a bloccarlo e a condurlo in caserma.

In data odierna il giovane, difeso dall'avvocato Francesca Assennato, dopo l’udienza di convalida, è stato ricollocato agli arresti domiciliari per poi essere, nel primo pomeriggio, tradotto in carcere, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Caltanissetta.



Coronavirus, mai così pochi nuovi casi in Italia: +355. I guariti sono oltre 2500, le persone ricoverate sono 1231 meno di ieri

News Successiva Coronavirus. In Sicilia contagio stabile a fronte dell'aumento dei tamponi, calano i ricoveri e aumentano i guariti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare