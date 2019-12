Cronaca 2789

Caltanissetta, evade dai domiciliari per acquistare un farmaco per il figlio e guidava senza patente: denunciato

Si tratta di un 29enne nisseno. I poliziotti, accertata la veridicità della circostanza, hanno acquistato il farmaco per il bimbo.

Redazione

09 Dicembre 2019 13:27

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno 29enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di evasione e guida senza patente. L’uomo domenica scorsa, intorno alle 4.40 del mattino, è stato sorpreso da una pattuglia della sezione volanti in via Borremans alla guida di un autocarro, privo di patente di guida mai conseguita. Il 29enne agli agenti ha riferito di essere uscito dalla propria abitazione per acquistare un farmaco per il proprio figlio affetto da sindrome influenzale senza avvisare, come da prassi, preventivamente la sala operativa della Questura. I poliziotti, dopo aver verificato la veridicità della circostanza, hanno provveduto all’acquisto del farmaco per il minore. Il 29enne, gravato da numerosi precedenti giudiziari, è stato invece denunciato per evasione e guida senza patente e ricondotto agli arresti domiciliari. Allo stesso è stato sequestrato il mezzo e contestate diverse contravvenzioni al codice della strada.



