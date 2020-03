Cronaca 1459

Caltanissetta, esce da casa per andare a spacciare: sorpreso e arrestato dai carabinieri

Il giovane, un ventiseienne è stato arrestato e oggi, durante l'udienza di convalida, posto ai domiciliari

Redazione

27 Marzo 2020 15:03

Esce da casa per spacciare ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri. Durante i controlli preventivi svolti per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno proceduto al controllo di un giovane nisseno, in centro storico, che procedeva da solo a piedi. Durante il controllo il ventiseienne è stato trovato in possesso di venti grammi di hashish e pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Stamattina, durante l'udienza di convalida, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Esce da casa per spacciare ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri. Durante i controlli preventivi svolti per il contenimento del contagio da Covid-19, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno proceduto al controllo di un giovane nisseno, in centro storico, che procedeva da solo a piedi. Durante il controllo il ventiseienne è stato trovato in possesso di venti grammi di hashish e pertanto tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Stamattina, durante l'udienza di convalida, è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Settanta casi di coronavirus all'Oasi di Troina, situazione drammatica: la Regione pensa a una nuova "zona rossa"

News Successiva Coronavirus. Diminuisce ancora il dato dei denunciati in provincia: 11 nella giornata di ieri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare