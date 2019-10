Cronaca 507

Caltanissetta, entra a casa di un'anziana: migrante arrestato per rapina aggravata e resistenza

Una volta dentro avrebbe cominciato a rovistare nei cassetti, gettando anche in aria un portafoglio vuoto

Rita Cinardi

31 Ottobre 2019 18:32

Arrestato per tentata rapina aggravata dal fatto che è stata commessa in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale l'immigrato che questa mattina si è introdotto all'interno di un appartamento al quinto piano di un condominio di via Napoleone Colajanni. I carabinieri in queste ore hanno ricostruito l'intera vicenda anche grazie alle testimonianze dei presenti. A quanto pare l'uomo si sarebbe inizialmente introdotto all'interno del condominio grazie al fatto che qualcuno era uscito poco prima lasciando sbadatamente aperto il portone di ingresso. Dopodiché sarebbe salito per le scale fino a quando si è presentata l'occasione. Una donna infatti stava entrando all'interno dell'appartamento dell'anziana madre costretta a letto. A quel punto l'uomo ha spintonato la donna e si è introdotto all'interno dell'abitazione. Una volta dentro avrebbe cominciato a rovistare nei cassetti, gettando anche in aria un portafoglio vuoto. Il migrante non aveva però fatto i conti con il fatto che in quella casa, in un'altra stanza, si trovava anche il figlio dell'anziana signora che, approfittando della distrazione del rapinatore, ha subito contattato i carabinieri. Questi ultimi sono arrivati poco dopo. Questi ultimi, arrivati sul posto, hanno cercato di bloccare il giovane che, divincolandosi, ha ferito lievemente due militari, distrutto un tavolo, per poi chiudersi in bagno. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nella stanza bloccando l’uomo con lo spray al peperoncino. Il giovane migrante e due militari sono stati condotti al pronto soccorso. Sul posto anche vigili del fuoco e 118.



