Caltanissetta, emergenza loculi al cimitero Angeli: salme in attesa di sepoltura da un mese

In camera mortuaria sono fermi, in attesa di sepoltura, dieci feretri su una disponibilità di dieci posti

04 Luglio 2018 19:41

Riesplode al cimitero “Angeli” l’emergenza loculi. Non ci sono più tombe disponibili nelle sezioni comunali e la carenza ormai si protrae da maggio quando sono andate in esaurimento anche quelle cosiddette di “rotazione” ricavate nella parte antica del camposanto.In camera mortuaria sono fermi, in attesa di sepoltura, dieci feretri su una disponibilità di dieci posti. «All’occorrenza – ha dichiarato il direttore Michele Lopiano – utilizziamo anche i carrelli. E, purtroppo, qualche salma è ferma da più di un mese. I familiari del defunto stanno aspettando si rendano disponibili i loculi comunali in via di realizzazione. E questo dovrebbe avvenire entro fine mese». Di Stefano Gallo, i dettagli nel Giornale di Sicilia in edicola.



