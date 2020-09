Cronaca 2415

Caltanissetta, emergenza coronavirus: quest'anno niente giostre alla Fiera di San Michele

Pubblichiamo di seguito una nota a firma del sindaco Roberto Gambino che comunica la decisione del Coc

Redazione

14 Settembre 2020 18:33

La prevenzione e il rispetto delle regole ci hanno consentito nei mesi scorsi tenere a bada la diffusione del virus in città.

Preziosa è la collaborazione di ogni cittadino dal più giovane al più adulto anche in questo momento in cui si avvicina la festa del Santo Patrono San Michele.

La fiera quest'anno, sarà svolta nel rispetto delle disposizioni anti covid, ripetendo il modello del mercatino settimanale del sabato.

È proprio per non vanificare i sacrifici dei mesi precedenti che abbiamo fatto una scelta al termine del Coc (Massima autorità di protezione civile comunale, ndr), ragionando sempre con morigeratezza e buon senso, abbiamo deciso di rinunciare alle giostre, che tra limitazioni e regole derivanti dalla situazione sanitaria sarebbero un momento tutt'altro che ludico.

Dopo avere valutato le criticità che potrebbero scaturire da un momento tra i più attesi dai giovani, che a tutto penserebbero fuorché mantenere e rispettare le regole anticovid, dalle mascherine, al distanziamento quando si è con i propri amici, siamo arrivati a questa decisione. Prendendo atto che già le famiglie sono in ansia, e che c'è preoccupazione per la ripresa delle normali attività, abbiamo deciso di preservarli in quello che per loro è già uno dei momenti più delicati dell'anno.

Il Sindaco Roberto Gambino

