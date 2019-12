Cronaca 196

Caltanissetta, è morto il giovane gelese rimasto vittima di un incidente domenica pomeriggio

Angelo Di Bartolo si è spento questa sera dopo cinque giorni di agonia. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime

Rita Cinardi

05 Dicembre 2019 20:52

E’ morto al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta un giovane gelese di 26 anni, Angelo Di Bartolo, rimasto vittima di un incidente domenica pomeriggio sul lungomare di Gela. Lo scontro era avvenuto tra un’auto, una Golf Volskwagen, a bordo della quale viaggiavano due donne, e una moto Kawasaki di grossa cilindrata guidata dal giovane. Dopo l’impatto il 26enne aveva fatto un volo di diversi metri prima di cadere violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Sul posto era stato inviato l’elisoccorso dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Poi il trasferimento all’ospedale Sant’Elia dove era emerso un quadro clinico drammatico per via dei traumi riportati nel violento impatto. Questa mattina era stata avviata la procedura di accertamento per la diagnosi di morte cerebrale vista l'irreversibilità del quadro clinico. In serata il cuore di Angelo Di Bartolo ha smesso di battere dopo cinque giorni di agonia.

E’ morto al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta un giovane gelese di 26 anni, Angelo Di Bartolo, rimasto vittima di un incidente domenica pomeriggio sul lungomare di Gela. Lo scontro era avvenuto tra un’auto, una Golf Volskwagen, a bordo della quale viaggiavano due donne, e una moto Kawasaki di grossa cilindrata guidata dal giovane. Dopo l’impatto il 26enne aveva fatto un volo di diversi metri prima di cadere violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Sul posto era stato inviato l’elisoccorso dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Poi il trasferimento all’ospedale Sant’Elia dove era emerso un quadro clinico drammatico per via dei traumi riportati nel violento impatto. Questa mattina era stata avviata la procedura di accertamento per la diagnosi di morte cerebrale vista l'irreversibilità del quadro clinico. In serata il cuore di Angelo Di Bartolo ha smesso di battere dopo cinque giorni di agonia.

News Successiva Misura cautelare per un trentanovenne gelese: non potrà avvicinarsi alla moglie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare