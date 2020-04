Cronaca 8768

Caltanissetta, è morto Giuseppe Milano: medico di famiglia lascia un grande vuoto in città

Nonostante la malattia, ha continuato, fin quando ha potuto, ad assistere i propri pazienti

Rita Cinardi

18 Aprile 2020 09:36

E' morto nella notte all'età di 66 anni il medico Giuseppe Milano. Amatissimo medico di famiglia, professionista umano e gentiluomo, combatteva ormai da anni contro una brutta malattia contro la quale, fino all'ultimo, non si era arreso. Sempre positivo, aveva buone parole per i suoi assistiti che sapeva tranquillizzare con il suo modo di fare e il suo sorriso. A darne notizia la figlia Federica sulla sua pagina facebook. Giuseppe Milano, nonostante la malattia, ha continuato, fin quando ha potuto, ad assistere i propri pazienti. Nell'ultimo periodo, però, le sue condizioni si erano aggravate. Oggi purtroppo la brutta notizia. “Purtroppo oggi per tutto l’ordine dei medici chirurghi e odontoriatri della provincia di Caltanissetta è un giorno molto triste – afferma il presidente Giovanni D’Ippolito -. Si è spento un caro amico e un validissimo collega come Giuseppe Milano. Nel suo ricordo, ai suoi cari va l’affetto e la vicinanza mia personale quale amico di vecchia data della famiglia e dell’intero consiglio direttivo. Possa tu sempre riposare in pace”.

